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Юнион Сент-Жилуаз – Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч состоится 23 января в 22:00 по киевскому времени

Юнион Сент-Жилуаз – Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefan Brauer/DeFodi Images

Новина українською

Бельгийский и португальский клуб встретятся между собой.

Один балл отделяет "Брагу" от продолжения борьбы в Лиге Европы. 5 мест разницы между "Юнионом" и тот же один балл.

Бельгийский коллектив в случае победы приблизится к восьмёрке лучших, но сначала нужно одолеть соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 6 на платформе MEGOGO.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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