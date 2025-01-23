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Юнион Сент-Жилуаз – Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч состоится 23 января в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefan Brauer/DeFodi Images
Бельгийский и португальский клуб встретятся между собой.
Один балл отделяет "Брагу" от продолжения борьбы в Лиге Европы. 5 мест разницы между "Юнионом" и тот же один балл.
Бельгийский коллектив в случае победы приблизится к восьмёрке лучших, но сначала нужно одолеть соперника.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 6 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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