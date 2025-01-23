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Сульшер пришел - порядок навел. Бешикташ - Атлетик 4:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Разгром одной из лучших команд Ла Лиги

Сульшер пришел - порядок навел. Бешикташ - Атлетик 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бешикташ" неожиданно разгромил "Атлетик" в поединке 7-го тура Лиги Европы.

Первый тайм встречи закончился вничью 1:1, а во второй половине турецкий клуб отправил в ворота испанцев три гола.

Стоит отметить, что это был дебютный матч Оле-Гуннара Сульшера у руля "Бешикташа". Теперь "черные орлы" расположились на 18-м месте турнирной таблицы, "Атлетик" пока остается 2-м.

Лига Европы, 7-й тур. Стамбул.

"Бешикташ" – "Атлетик" 4:1

Голы: Рашица (17, 60), Рафа Силва (77), Жоау Мариу (90+2, пен) – Гомес (45)

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Атлетик (Бильбао) Бешикташ (Стамбул) Лига Европы
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