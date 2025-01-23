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Сульшер пришел - порядок навел. Бешикташ - Атлетик 4:1. Видео голов и обзор матча
Разгром одной из лучших команд Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бешикташ" неожиданно разгромил "Атлетик" в поединке 7-го тура Лиги Европы.
Первый тайм встречи закончился вничью 1:1, а во второй половине турецкий клуб отправил в ворота испанцев три гола.
Стоит отметить, что это был дебютный матч Оле-Гуннара Сульшера у руля "Бешикташа". Теперь "черные орлы" расположились на 18-м месте турнирной таблицы, "Атлетик" пока остается 2-м.
Лига Европы, 7-й тур. Стамбул.
"Бешикташ" – "Атлетик" 4:1
Голы: Рашица (17, 60), Рафа Силва (77), Жоау Мариу (90+2, пен) – Гомес (45)
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