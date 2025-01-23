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Лацио - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Лацио - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Лацио - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лацио" на своем поле примет "Реал Сосьедад" в рамках 7-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25. Поединок пройдет в Риме на "Стадио Олимпико".

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Римляне лидируют в турнирной таблице, набрав 16 очков. Испанцы с 10 пунктами идут на 12-й строчке.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 7-й тур
23.01.2025
Рим, "Стадио Олимпико"
"Лацио" 22:00 "Реал Сосьедад"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Лацио - Реал Сосьедад
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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