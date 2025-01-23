Лацио - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Лацио" на своем поле примет "Реал Сосьедад" в рамках 7-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25. Поединок пройдет в Риме на "Стадио Олимпико".

Римляне лидируют в турнирной таблице, набрав 16 очков. Испанцы с 10 пунктами идут на 12-й строчке.

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Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 7-й тур

23.01.2025

Рим, "Стадио Олимпико"

"Лацио" 22:00 "Реал Сосьедад"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1