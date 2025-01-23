Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лацио - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" на своем поле примет "Реал Сосьедад" в рамках 7-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25. Поединок пройдет в Риме на "Стадио Олимпико".
Римляне лидируют в турнирной таблице, набрав 16 очков. Испанцы с 10 пунктами идут на 12-й строчке.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 7-й тур
23.01.2025
Рим, "Стадио Олимпико"
"Лацио" 22:00 "Реал Сосьедад"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Популярное сейчас
- "Тотальный беспорядок и разочарование". Шахтер – Брест. Обзор послематчевой французской прессы
- Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов
- Сикан в Турции. Известна зарплата игрока
- Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело