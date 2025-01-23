  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Порту - Олимпиакос: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Порту - Олимпиакос: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Порту - Олимпиакос: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Порту - Олимпиакос: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - ФК Олімпіакос

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Роман Яремчук и его "Олимпиакос" выходят на финальную прямую в борьбе за плей-офф в обновленном формате Лиги Европы. На этот раз соперником греческой "легенды" выступит "Порту".

Команда Мендилибара опережает подопечных Тавареша на три позиции в турнирной таблице, однако разница в очках составляет лишь один пункт.

Favbet
1.60
4.15
5.70
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 7-го тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Порту" - "Олимпиакос" состоится в четверг, 23-го января 2025-го года, в 19:45. Встреча пройдет в португальском Порту, на арене "Драгао".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO 4.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Порту - Олімпіакос
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
yellow-arrow
Лацио - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Сульшер пришел - порядок навел. Бешикташ - Атлетик 4:1. Видео голов и обзор матча
Олимпиакос (Пирей) Лига Европы Порту (Португалия) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости