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Мальме - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Мальме - Твенте. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Мальме - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Мальме" проведет домашний поединок с "Твенте" в седьмом туре Лиги Европы-2024/25.

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Обе команды имеют равное количество очков - 4. Нидерландцы идут на 30-й строчке, шведы - на 31-й.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 9.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 7-й тур
23.01.2025
Мальме, "Мальме Арена"
"Мальме" 19:45 "Твенте"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9

Трансляция матча
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Трансляция матча Мальме - Твенте
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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