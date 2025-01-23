Мальме - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Мальме" проведет домашний поединок с "Твенте" в седьмом туре Лиги Европы-2024/25.

Обе команды имеют равное количество очков - 4. Нидерландцы идут на 30-й строчке, шведы - на 31-й.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 9.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 7-й тур

23.01.2025

Мальме, "Мальме Арена"

"Мальме" 19:45 "Твенте"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9