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Мальме - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Мальме - Твенте. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Мальме" проведет домашний поединок с "Твенте" в седьмом туре Лиги Европы-2024/25.
Обе команды имеют равное количество очков - 4. Нидерландцы идут на 30-й строчке, шведы - на 31-й.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 9.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 7-й тур
23.01.2025
Мальме, "Мальме Арена"
"Мальме" 19:45 "Твенте"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9
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