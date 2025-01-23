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Лудогорец – Мидтьюлланн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разница между командами 4 балла.
С декабря их национальные чемпионаты приостановились и команды играли контрольные матчи. "Лудогорец" провёл три встречи, в которых выиграл, проиграл и сыграл вничью. "Мидтьюлланн" же ограничился одним контрольным матчем.
Очный матч – возможность каждой из команд подняться и продолжить участие в турнире.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 8
Лига Европы. 7-й тур.
23 января 2025. Разград. "Хувепарма Арена"
Главный судья: Мохаммед Аль Хаким (Швеция)
Трансляция: Megogo Футбол 8
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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