Лудогорец – Мидтьюлланн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Разница между командами 4 балла.

С декабря их национальные чемпионаты приостановились и команды играли контрольные матчи. "Лудогорец" провёл три встречи, в которых выиграл, проиграл и сыграл вничью. "Мидтьюлланн" же ограничился одним контрольным матчем.

Очный матч – возможность каждой из команд подняться и продолжить участие в турнире.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы. 7-й тур.

23 января 2025. Разград. "Хувепарма Арена"

Главный судья: Мохаммед Аль Хаким (Швеция)

Трансляция: Megogo Футбол 8

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