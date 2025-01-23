Карабах - ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Карабах" на своем поле примет ФКСБ в рамках 7-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25.

Азербайджанский клуб располагается на 33-й строчке, набрав 3 очка. Румыны с 10 баллами идут на 10-м месте.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 8.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 7-й тур

23.01.2025

Баку, "Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова"

"Карабах" 19:45 ФКСБ

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8