АЗ - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В матче седьмого тура Лиги Европы "Рома" с Артемом Довбиком отправится в Нидерланды, где сыграет против "АЗ Алкмаар".

Обе команды ведут борьбу за попадание в восьмерку лучших команд этого турнира, пытаясь пройти в 1/8 финала. Римляне набрали 9 очков и занимают 14-е место, а их следующий соперник набрал на одно очко меньше, находясь на 19-й позиции. Сможет ли украинец внести вклад в победу своей команды в этой игре?

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Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур

23 января. 19:45 Алкмаар. "АЗ Стедиум"

"АЗ" — "Рома"

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1