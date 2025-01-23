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АЗ - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
АЗ - Рома: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче седьмого тура Лиги Европы "Рома" с Артемом Довбиком отправится в Нидерланды, где сыграет против "АЗ Алкмаар".
Обе команды ведут борьбу за попадание в восьмерку лучших команд этого турнира, пытаясь пройти в 1/8 финала. Римляне набрали 9 очков и занимают 14-е место, а их следующий соперник набрал на одно очко меньше, находясь на 19-й позиции. Сможет ли украинец внести вклад в победу своей команды в этой игре?
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Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур
23 января. 19:45 Алкмаар. "АЗ Стедиум"
"АЗ" — "Рома"
Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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