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АЗ - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

АЗ - Рома: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

АЗ - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче седьмого тура Лиги Европы "Рома" с Артемом Довбиком отправится в Нидерланды, где сыграет против "АЗ Алкмаар".

Обе команды ведут борьбу за попадание в восьмерку лучших команд этого турнира, пытаясь пройти в 1/8 финала. Римляне набрали 9 очков и занимают 14-е место, а их следующий соперник набрал на одно очко меньше, находясь на 19-й позиции. Сможет ли украинец внести вклад в победу своей команды в этой игре?

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Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур
23 января. 19:45 Алкмаар. "АЗ Стедиум"
"АЗ" — "Рома"
Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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