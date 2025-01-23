Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Буде-Глимт" в родных стенах встретится с "Маккаби" Тель-Авив в седьмом туре Лиги Европы.

Норвежцы с 10 набранными очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Израильтяне с 6 пунктами идут на 28-й строчке.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 7.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 7-й тур

23.01.2025

Будё, "Аспмюра"

"Буде-Глимт" 19:45 "Маккаби" Тель-Авив

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7