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Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Буде-Глимт – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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"Буде-Глимт" в родных стенах встретится с "Маккаби" Тель-Авив в седьмом туре Лиги Европы.
Норвежцы с 10 набранными очками занимают 13-е место в турнирной таблице. Израильтяне с 6 пунктами идут на 28-й строчке.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 7.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 7-й тур
23.01.2025
Будё, "Аспмюра"
"Буде-Глимт" 19:45 "Маккаби" Тель-Авив
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7
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