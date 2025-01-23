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РФШ - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
РФШ - Аякс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
После двух подряд поражений в Лиге Европы "Аякс" отправляется в Ригу, к одному из аутсайдеров турнирной таблицы - местному РФШ. Оправдают ли подопечные Франческо Фариоли свой статус безоговорочного фаворита?
Поединок седьмого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 РФШ - "Аякс" состоится в четверг, 23 января 2025, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 4.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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