Юнион Сент-Жилуаз – Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Бельгийский и португальский клубы встретятся между собой.

Один балл отделяет "Брагу" от продолжения борьбы в Лиге Европы. 5 мест разницы между "Юнионом" и тот же один балл.

Бельгийский коллектив в случае победы приблизится к восьмёрке лучших, но сначала нужно одолеть соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.

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Лига Европы. 7-й тур.

23 января 2025. Брюссель. "Стадион короля Бодуэна"

Главный судья: Ник Уолш (Шотландия)

Трансляция: Megogo Футбол 6

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