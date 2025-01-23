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Юнион Сент-Жилуаз – Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefan Brauer/DeFodi Images
Бельгийский и португальский клубы встретятся между собой.
Один балл отделяет "Брагу" от продолжения борьбы в Лиге Европы. 5 мест разницы между "Юнионом" и тот же один балл.
Бельгийский коллектив в случае победы приблизится к восьмёрке лучших, но сначала нужно одолеть соперника.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 6
Лига Европы. 7-й тур.
23 января 2025. Брюссель. "Стадион короля Бодуэна"
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия)
Трансляция: Megogo Футбол 6
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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