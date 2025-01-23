Айнтрахт Франкфурт - Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Франкфуртский "Айнтрахт" без своего главного бомбардира Омара Мармуша попытается показать свою мощь в матче Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша". Хозяева этого матча могут обеспечить себе попадание в стадию плей-офф, если им удастся заработать очки в этой игре. У "зеленых" ситуация немного хуже, они имеют 9 очков, на 4 меньше, чем у их следующих соперников, находясь на 16-м месте в общей турнирной таблице.

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Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур

23 января. 22:00 Франкфурт. "Франкфурт Штадион"

"Айнтрахт Франкфурт" — "Ференцварош"

Главный судья: Энеа Йорги (Албания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 5