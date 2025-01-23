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Айнтрахт Франкфурт - Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Айнтрахт Франкфурт - Ференцварош: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Франкфуртский "Айнтрахт" без своего главного бомбардира Омара Мармуша попытается показать свою мощь в матче Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша". Хозяева этого матча могут обеспечить себе попадание в стадию плей-офф, если им удастся заработать очки в этой игре. У "зеленых" ситуация немного хуже, они имеют 9 очков, на 4 меньше, чем у их следующих соперников, находясь на 16-м месте в общей турнирной таблице.
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Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур
23 января. 22:00 Франкфурт. "Франкфурт Штадион"
"Айнтрахт Франкфурт" — "Ференцварош"
Главный судья: Энеа Йорги (Албания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 5
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