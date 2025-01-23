Виктория Пльзень – Андерлехт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В матче седьмого тура Этапа лиги Лиги Европы встретятся "Виктория" и "Андерлехт". Болельщиков ожидает интересное противостояние амбициозных соперников.

После шести туров чехи занимают 17 место, а бельгийцы - третье. Соперников перед очным противостоянием отделяют пять очков.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.

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Лига Европы. 7-й тур.

23 января 2025. Пльзень. "Дусан Арена"

Главный судья: Антонио Нобре (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 6

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