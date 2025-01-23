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Виктория Пльзень – Андерлехт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче седьмого тура Этапа лиги Лиги Европы встретятся "Виктория" и "Андерлехт". Болельщиков ожидает интересное противостояние амбициозных соперников.
После шести туров чехи занимают 17 место, а бельгийцы - третье. Соперников перед очным противостоянием отделяют пять очков.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 6
Лига Европы. 7-й тур.
23 января 2025. Пльзень. "Дусан Арена"
Главный судья: Антонио Нобре (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 6
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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