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ПАОК - Славия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
ПАОК – Славия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Европы "Славия" Прага завершает групповой этап с серией неудач, что лишает команду шансов на продолжение турнира. Несмотря на лидерство во внутреннем чемпионате, у чехов есть проблемы с составом, которые могут осложнить предстоящий матч. В свою очередь, "ПАОК" демонстрирует нестабильные результаты, но всё ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 23 января.
Лига Европы, 7 тур
23 января 2025, 22:00 – Тумба
Главный арбитр: Матей Юг
ПАОК – Славия
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 7
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