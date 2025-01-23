Хотят дать преимущество своей команде. Фанаты Хоффенхайма помешали выспаться футболистам соперника

Фанаты "Хоффенхайма" помешали выспаться футболистам соперника.

По словам DailyMail, немецкие фанаты в два часа ночи запустили салюты рядом с отелем, в котором проживали футболисты "Тоттенхэма". Серия громких взрывов продолжалась 5 минут и разбудила многих игроков.

По словам инсайдеров, выходки фанатов становятся всё более распространёнными перед еврокубковыми матчами за рубежом.

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"Хоффенхайм" встретится с "Тоттенхэмом" 23 января. Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.

До матча "Хоффенхайм" занимает 27-е место, набрав 6 баллов в 6-ти матчах. От зоны плей-офф немецкую команду отделяет один балл. "Тоттенхэм" - девятый с 11-ю очками.