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Фенербахче – Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени

Фенербахче – Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 7-м туре группового этапа Лиги Европы встретятся турецкий "Фенербахче" (21-е место) и французский "Лион" (4-е место).

Первые имеют серию из 6-ти матчей подряд без поражений, вторые - не могут победить уже 3 игры.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 5

Лига Европы. 7-й тур.

23 января 2025. Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу"

Главный судья: Симоне Содза (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 5

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Лион смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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