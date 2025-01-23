Фенербахче – Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В 7-м туре группового этапа Лиги Европы встретятся турецкий "Фенербахче" (21-е место) и французский "Лион" (4-е место).

Первые имеют серию из 6-ти матчей подряд без поражений, вторые - не могут победить уже 3 игры.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 5

Лига Европы. 7-й тур.

23 января 2025. Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу"

Главный судья: Симоне Содза (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 5

Трансляция матча В эфире Смотреть матч Фенербахче - Лион Смотреть трансляцию

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.