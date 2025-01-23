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Фенербахче – Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 7-м туре группового этапа Лиги Европы встретятся турецкий "Фенербахче" (21-е место) и французский "Лион" (4-е место).
Первые имеют серию из 6-ти матчей подряд без поражений, вторые - не могут победить уже 3 игры.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 5
Лига Европы. 7-й тур.
23 января 2025. Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу"
Главный судья: Симоне Содза (Италия)
Трансляция: Megogo Футбол 5
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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