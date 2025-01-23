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Эльфсборг - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Эльфсборг - Ницца: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ницца" практически лишена шансов на выход в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне. Французская команда очень неудачно начала нынешнюю кампанию, но находит свою игровую форму в последних матчах. Подопечные Франка Эса в общей турнирной таблице занимают предпоследнее место с двумя очками после шести матчей. А вот "Эльфсборг" приятно удивляет своими выступлениями в Европе, занимая 25-е место с 7 очками.
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Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур
23 января. 22:00 Бурос. "Бурос Арена"
"Эльфсборг" — "Ницца"
Главный судья: Игор Паяч (Хорватия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 9
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