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Между ультрас Лацио и Реал Сосьедад перед матчем Лиги Европы произошла драка

Лига Европы

Трое болельщиков получили ножевые ранения

Между ультрас Лацио и Реал Сосьедад перед матчем Лиги Европы произошла драка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Перед матчем Лиги Европы между "Лацио" и "Реал Сосьедад" произошла драка между ультрас двух клубов.

По данным Relevo, около 80 ультрас "Лацио" из группировки "Ultras Lazio" напали на группу болельщиков "Реал Сосьедад" возле паба. Во время стычки использовались разнообразные предметы, включая стулья и файеры.

В результате драки трое болельщиков "Реал Сосьедад" получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Добавим, что поединок "Лацио" - "Реал Сосьедад" состоится 23 января в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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