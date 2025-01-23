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Нашли крайнего. Фанаты Галатасарая освистали кипера после матча с Динамо. Тот ответил. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Фанаты в Турции - отдельная история

Нашли крайнего. Фанаты Галатасарая освистали кипера после матча с Динамо. Тот ответил. ВИДЕО

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Фанаты "Галатасарая" нашли крайнего в ничьей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы с "Динамо" (3:3).

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Видимо, фанаты именно вратаря обвиняли в пропущенных голах. После матча 38-летний Муслера покидал поле под оглушительный свист и поспешил скрыться в подтрибунных помещениях.

Также, по данным СМИ, кипер в раздевалке заявил тренерскому штабу, что он готов покинуть команду, если фанаты не изменят своего отношения к нему.

"Я этого не заслуживаю. Я всегда старался здесь на протяжении 14 лет, и если подобное повторится еще в 2-3 матчах, меня больше здесь не будет", – заявил уругваец.

Напомним, что Муслера выступает за "Галатасарай" с лета 2011 года и является капитаном команды. Его контракт с клубом истекает в конце текущего сезона.

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