Нашли крайнего. Фанаты Галатасарая освистали кипера после матча с Динамо. Тот ответил. ВИДЕО

Фанаты "Галатасарая" нашли крайнего в ничьей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы с "Динамо" (3:3).

Видимо, фанаты именно вратаря обвиняли в пропущенных голах. После матча 38-летний Муслера покидал поле под оглушительный свист и поспешил скрыться в подтрибунных помещениях.

Также, по данным СМИ, кипер в раздевалке заявил тренерскому штабу, что он готов покинуть команду, если фанаты не изменят своего отношения к нему.

"Я этого не заслуживаю. Я всегда старался здесь на протяжении 14 лет, и если подобное повторится еще в 2-3 матчах, меня больше здесь не будет", – заявил уругваец.

Напомним, что Муслера выступает за "Галатасарай" с лета 2011 года и является капитаном команды. Его контракт с клубом истекает в конце текущего сезона.

Muslera’yı ıslıklanmaz gören kördür. Bu adam bu takım için neler yaptı diye gelmeyin. Parasıyla yaptı. Vefa dediğiniz şey böyle bir şey değil. Çıkarken bitti diyor bittiyse defol abi. Galatasaray senin 7 ceddinden daha büyük.



pic.twitter.com/cCxlfRcJ27 — Onur (@onurtfkcii) January 21, 2025