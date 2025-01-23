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Лацио опубликовал заявление из-за драки фанатов накануне матча Лиги Европы

Лига Европы

Мы осуждаем все формы насилия (с)

Лацио опубликовал заявление из-за драки фанатов накануне матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лацио" выступил с официальным заявлением относительно стычки между болельщиками клуба и фанатами "Реал Сосьедад", которая произошла накануне матча Лиги Европы.

"Мы ожидаем результатов расследования событий, произошедших ночью. Мы осуждаем все формы насилия. Если по результатам деятельности правоохранительных органов будет установлено участие наших болельщиков - клуб будет действовать максимально жестко", - говорится в заявлении.

Добавим, что поединок "Лацио" - "Реал Сосьедад" состоится 23 января в 22:00 по Киеву.

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Источник:
lazio
Опубликовал: Екатерина Власова
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