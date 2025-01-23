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Лацио опубликовал заявление из-за драки фанатов накануне матча Лиги Европы
Мы осуждаем все формы насилия (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" выступил с официальным заявлением относительно
"Мы ожидаем результатов расследования событий, произошедших ночью. Мы осуждаем все формы насилия. Если по результатам деятельности правоохранительных органов будет установлено участие наших болельщиков - клуб будет действовать максимально жестко", - говорится в заявлении.
Добавим, что поединок "Лацио" - "Реал Сосьедад" состоится 23 января в 22:00 по Киеву.
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