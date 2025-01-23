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Магуайр - о поединке в ЛЕ против Рейнджерс: Мы ожидаем тяжелую игру
Футболист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Рейнджерс" в Лиге Европы.
"Мы ожидаем тяжелую игру, они очень хорошо проявили себя в соревнованиях. Но мы сосредоточимся на себе, чтобы убедиться, что сможем хорошо выступить после обидного поражения на выходных", - сказал футболист.
Добавим, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Рейнджерс" состоится 23 января. Начало - в 22:00 по Киеву.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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