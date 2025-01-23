Магуайр - о поединке в ЛЕ против Рейнджерс: Мы ожидаем тяжелую игру

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Рейнджерс" в Лиге Европы.

"Мы ожидаем тяжелую игру, они очень хорошо проявили себя в соревнованиях. Но мы сосредоточимся на себе, чтобы убедиться, что сможем хорошо выступить после обидного поражения на выходных", - сказал футболист.