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Магуайр - о поединке в ЛЕ против Рейнджерс: Мы ожидаем тяжелую игру

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Футболист выступил на пресс-конференции

Магуайр - о поединке в ЛЕ против Рейнджерс: Мы ожидаем тяжелую игру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Рейнджерс" в Лиге Европы.

"Мы ожидаем тяжелую игру, они очень хорошо проявили себя в соревнованиях. Но мы сосредоточимся на себе, чтобы убедиться, что сможем хорошо выступить после обидного поражения на выходных", - сказал футболист.

Добавим, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Рейнджерс" состоится 23 января. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Рейнджерс (Глазго) Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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