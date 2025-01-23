ЛЕ. Виктория – Андерлехт 2:0. Экс-нападающий Кривбасса помог чехам набрать важные три очка

Интригующее противостояние в рамках седьмого тура Лиги Европы сыграли в городе Пльзень на стадионе "Дусан Арена". До этого тура чехи занимали семнадцатое место, а бельгийцы – третье. Однако это не означало, что гостей ожидала легкая прогулка.

В последних пяти матчах команда "Виктория" одержала две победы, сыграла два раза вничью и потерпела одно поражение. В то же время "Андерлехт" выиграл четыре матча и проиграл один поединок.

Начало встречи шокировало бельгийцев. Уже на третьей минуте Лукаш Черв шикарным ударом попал в нижний угол ворот – 1:0. Достаточно быстро чехи могли увеличивать свое преимущество, но Павел Шульц не смог с пенальти переиграть Косеманса. Гости 70% игрового времени владели мячом, но они не могли создать проблемы голкиперу "Виктории". В середине первой половины встречи хозяева претендовали на еще одно пенальти, но после просмотра VAR арбитры решили не назначать одиннадцатиметровый.

Футбол в первом тайме был интенсивным. На 40-й минуте шикарную возможность увеличить преимущество хозяев упустил Принс Аду, с выгодной позиции пробивший в перекладину. На последней минуте тайма нападающий "Виктории" реабилитировался. Принс Аду мощно пробил в левый нижний угол ворот – 2:0. Всего 30% игрового времени владели мячом чехи, но результат на табло. Ожидали более интересного футбола бельгийцев в заключительной трети поля.

Сразу после перерыва чехи довольно уверенно играли по счету, а вот у бельгийцев ничего не получалось в заключительной трети поля. В середине второго тайма мог доводить счет до разгромного Каду, но пробил в штангу. Гости сегодня откровенно разочаровали, но стоит отметить футболистов "Виктории", игравших смело и эффективно.

В итоге, хозяева набирают важные три очка. "Виктория" поднимается на десятое место, а "Андерлехт" опускается на пятое место.

Лига Европы. Этап Лиги. Седьмой тур

"Виктория" - "Андерлехт" 2:0

Голы: Черв (3), Аду (45)

Нереализованный пенальти: Шульц (10)

"Виктория": Едличка - Емелка, Маркович, Две - Гавел (Копич, 84), Калвах, Черв, Каду - Шульц, Выдра (Вашулин, 76) - Аду (Сойка, 88)

"Андерлехт": Косеманс – Фокет (Сарделла, 61), Шимич, Аугустинссон, Маамар (Версхарен, 46) – Леони, Дендонкер, Риц – Ангуло (Амузу, 61), Васкес – Дегрееф (Азар, 61)