Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Виктория – Андерлехт 2:0. Экс-нападающий Кривбасса помог чехам набрать важные три очка
Было на что посмотреть
Фото: ФК Вікторія Пльзень
Интригующее противостояние в рамках седьмого тура Лиги Европы сыграли в городе Пльзень на стадионе "Дусан Арена". До этого тура чехи занимали семнадцатое место, а бельгийцы – третье. Однако это не означало, что гостей ожидала легкая прогулка.
В последних пяти матчах команда "Виктория" одержала две победы, сыграла два раза вничью и потерпела одно поражение. В то же время "Андерлехт" выиграл четыре матча и проиграл один поединок.
Начало встречи шокировало бельгийцев. Уже на третьей минуте Лукаш Черв шикарным ударом попал в нижний угол ворот – 1:0. Достаточно быстро чехи могли увеличивать свое преимущество, но Павел Шульц не смог с пенальти переиграть Косеманса. Гости 70% игрового времени владели мячом, но они не могли создать проблемы голкиперу "Виктории". В середине первой половины встречи хозяева претендовали на еще одно пенальти, но после просмотра VAR арбитры решили не назначать одиннадцатиметровый.
Футбол в первом тайме был интенсивным. На 40-й минуте шикарную возможность увеличить преимущество хозяев упустил Принс Аду, с выгодной позиции пробивший в перекладину. На последней минуте тайма нападающий "Виктории" реабилитировался. Принс Аду мощно пробил в левый нижний угол ворот – 2:0. Всего 30% игрового времени владели мячом чехи, но результат на табло. Ожидали более интересного футбола бельгийцев в заключительной трети поля.
Сразу после перерыва чехи довольно уверенно играли по счету, а вот у бельгийцев ничего не получалось в заключительной трети поля. В середине второго тайма мог доводить счет до разгромного Каду, но пробил в штангу. Гости сегодня откровенно разочаровали, но стоит отметить футболистов "Виктории", игравших смело и эффективно.
В итоге, хозяева набирают важные три очка. "Виктория" поднимается на десятое место, а "Андерлехт" опускается на пятое место.
Лига Европы. Этап Лиги. Седьмой тур
"Виктория" - "Андерлехт" 2:0
Голы: Черв (3), Аду (45)
Нереализованный пенальти: Шульц (10)
"Виктория": Едличка - Емелка, Маркович, Две - Гавел (Копич, 84), Калвах, Черв, Каду - Шульц, Выдра (Вашулин, 76) - Аду (Сойка, 88)
"Андерлехт": Косеманс – Фокет (Сарделла, 61), Шимич, Аугустинссон, Маамар (Версхарен, 46) – Леони, Дендонкер, Риц – Ангуло (Амузу, 61), Васкес – Дегрееф (Азар, 61)
Популярное сейчас
- "Мы с тобой". Шахтер подтвердил травму основного игрока. ФОТО
- Контрольный матч. Динамо – Ллапи 2:2. Киевляне умудрились потерять преимущество в два мяча
- Дочь экс-хавбека сборной Украины подписала контракта с Металлистом 1925
- Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело