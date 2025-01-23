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Украинский легионер Карабаха в заявке на матч против ФКСБ. Выйдет ли Кащук в старте?

Лига Европы

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени

Украинский легионер Карабаха в заявке на матч против ФКСБ. Выйдет ли Кащук в старте?

Новина українською

Украинский легионер "Карабаха" в заявке на матч против "ФКСБ".

Нападающий Алексей Кащук выйдет с первых минут за азербайджанский клуб

Украинский легионер Карабаха в заявке на матч против ФКСБ. Выйдет ли Кащук в старте? - изображение 1

В этом сезоне Алексей Кащук сыграл в трёх матчах Лиги Европы. В последних трёх он выходил со старта и играл минимум 60 минут. Результативными действиями нападающий не отмечался.

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Перед матчем "Карабах" занимает 33-е место и в данный момент сохраняет шансы на плей-офф. Отставание от 24-го места составляет 4 балла с двумя матчами в запасе.

"ФКСБ" - 10-й с 11-ю баллами.

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.

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Карабах (Агдам) Алексей Кащук
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Источник:
Qarabagh
Опубликовал: Владислав Прийменко
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