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Украинский легионер Карабаха в заявке на матч против ФКСБ. Выйдет ли Кащук в старте?
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Украинский легионер "Карабаха" в заявке на матч против "ФКСБ".
Нападающий Алексей Кащук выйдет с первых минут за азербайджанский клуб
В этом сезоне Алексей Кащук сыграл в трёх матчах Лиги Европы. В последних трёх он выходил со старта и играл минимум 60 минут. Результативными действиями нападающий не отмечался.
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Перед матчем "Карабах" занимает 33-е место и в данный момент сохраняет шансы на плей-офф. Отставание от 24-го места составляет 4 балла с двумя матчами в запасе.
"ФКСБ" - 10-й с 11-ю баллами.
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.
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