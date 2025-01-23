ЛЕ. Фенербахче - Лион 0:0. Антоним матча Бенфики и Барселоны

Лига Европы. 7 тур

23.01.2025. Шюкрю Сараджоглу (Стамбул)

Главный арбитр: Симоне Соцца (Италия)

"Фенербахче" - "Лион" 0:0

"Фенербахче": Эгрибаят, Союнчу, Джику, Акчичек, Осаи-Семюэл, Амрабат, Фред, Шимански, Тадич (Ундер 82), Кахведжи (Сен-Максимен 59), Эн Несири (Джеко 72)

"Лион": Лукас Перри, Кумбеди (Чалета-Цар 68), Клинтон Мата, Ниакате, Абнер Винисиус, Толиссо (Верету 80), Матич, Шерки, Бенхрама, Фофана (Ляказетт 43), Микаутадзе (Нуама 80)

Предупреждения: Кахведжи 32, Акчичек 64, Амрабат 72, Осаи-Семюэл 87 - Кумбеди 31, Ниакате 45+6, Ляказетт 50, Чалета-Цар 74, Толиссо 77

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Перед поединком лучшее турнирное положение имел "Лион". Если французы вообще находились на 4-й позиции, то команда Моуринью была далеко позади - 21-я. Вывод - большую мотивацию должна иметь именно она. Плюс хорошая форма побуждала к тому, что время делать дело.

К сожалению, в первом тайме вместо хороших голевых моментов, мы увидели много агрессивной борьбы. Фолы тормозили игру по нескольким причинам: их было немало; жертвы эпизодов хотели полежать на газоне; грех было не поспорить с соперником или арбитром.

В первом тайме зафиксировали справедливую безголевую ничью. Только Толиссо смог на удар в створ ворот. "Фенербахче" имел 8 выстрелов, но все неточные.

Единственное, что немного расшевелило фанов - удаление на последних секундах тайма. Судья без колебаний показал прямую красную Ниакате за опасный подкат. Далее его позвали воспользоваться системой VAR для пересмотра своего решения, ведь повторы свидетельствовали о возможном преувеличении наказания. Так и произошло - красную заменила желтая карточка.

Во второй 45-минутке "Фенербахче" удивил еще больше. Сложилось впечатление, будто забивать вообще не входило в их планы. Настолько беззубая и бледная игра... Зато "Лион" почувствовал, что можно тихонько забрать победу. По крайней мере он все для этого делал.

Хотя что-то классного создать не получилось. Был удар Бенрахмы над перекладиной, выполнение им же штрафного с сейвом голкипера и много мини-возможностей, из которых отличиться почти нереально.

Выход Джеко ситуации тоже не изменил. Он имел лишь один слабенький удар. Футболисты обеих команд продолжали рубиться, что подтверждают 9 желтых карточек.

Безэмоциональный Жозе будто обреченно наблюдал за всем, что происходит на поле и не понимал, что он здесь делает. Не знаем на что надеются турки, но сегодня они выходят из борьбы за попадание в 1/8 финала. А с такой игрой и об 1/16 заранее не нужно говорить. У "Лиона" все хорошо - сейчас у него 3-е место. После последних матчей тура он может упасть, однако решающа борьба за 1/8 в любом случае будет на следующей неделе.