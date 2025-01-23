ЛЕ. АЗ - Рома 1:0. С Довбиком ужасно, без Довбика - еще хуже

Лига Европы. Раунд Лиги. Седьмой тур

Алкмаар. "АФАС Стадион"

АЗ - "Рома" 1:0

Гол: Пэрротт 80

АЗ: Овусу-Одуро, Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе, П. Коопмейнерс (Белич 62), Класи, Поку (Дааль 72), Мейнанс, Ладо (Буурместер 62), Меердинк (Пэрротт 72)

"Рома": Свилар, Салемакерс (Эль-Шаарави 74), Челик, Хуммельс, Ндика, Анхелиньо, М. Коне, Паредес (Бальданци 85), Писилли, Дибала, Довбик (Суле 46)

Предупреждения: Меердинк 53, Гус 63, Белич 90+1 - Довбик 19, Хуммельс 35, Салемакерс 71

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

"Рома" и АЗ пережили кошмарную осень с сериями поражений. Первая даже успела уволить двух тренеров. Та осень оставила свой отпечаток и на положении команд в Лиге Европы - 14-ое и 20-ое места без ощущения заслуженности места в Топ-8 и с ощущением возможности вылета из Топ-24 и из турнира вообще. Такая диспозиция обещала нам осторожную игру.

В последнее время команды как раз в форме. АЗ в январе не проиграл в гостях ПСВ в лиге, выбил "Аякс" из Кубка. Не проигрывал в 11-ти предыдущих матчах на всех полях во всех турнирах - семь побед, четыре ничьи. "Рома" же проиграла на всех полях во всех турнирах лишь один в девяти, выиграв шесть. Добывая 5:0, 4:1, 3:0. Победу в дерби над "Лацио".

Правда, все эти победы "волки" добывали дома. В гостях же не побеждали в 17-ти матчах во всех турнирах подряд. Играли очень прилично, ярко против "Тоттенхэма", "Милана", "Болоньи", но лишь вничью. А АЗ как раз выиграл дома пять матчей во всех турнирах подряд, в Лиге Европы дома не проиграл в 15-ти предыдущих, хотя и восемь из них сыграл вничью.

Первый тайм сегодня был тошнотворным зрелищем. Особенно - от "Ромы". Хотя она и владела в нем мячом 58 процентов времени. Удар нанесла лишь один. Артем Довбик развернулся и пробивал с 23-ех метров. Вышло низом, слабовато, и вратарь взял. Также украинец дважды хорошо обыгрался с Дибалой на входе в штрафную, но мяч в итоге перехватили. Все.

АЗ играл поинтереснее, подинамичнее, провел гораздо больше интересных атак. Меердинк мог и забить после подарка, практически паса Ндики, но пробил выше из хорошей позиции. Но на этом все и от него в тайме. Всего четыре удара по воротам.

Уже на 19-ой минуте редакторы трансляции сумели собрать нарезку боданий Довбика с защитниками, толканий, хватаний, в которых общего с футболом было мало. Одно из них привело к удару локтем по носу соперника, случайному, но вызвавшему кровотечение. И желтую карточку. Возможно, потому Артем был заменен в перерыве. И без него "Рома" заиграла живее.

"Волки" заиграли в более техничный, комбинационный, интенсивый футбол. А соперник принялся отвечать. Ударов по воротам стало почти в три раза больше, чем в первом тайме - 13. Потому второй уже было интересно смотреть. Правда, Вольфе, Дибала, Суле дважды пробивали неточно с линии штрафной, метров с 11-ти.

В такой игре хозяева нашли гол. Их замена как раз сыграла. Красивая контратака с пасами с фланга на фланг, Вольфе прострелил, а Пэрротт, лучший игрок Эредивизи в декабре, забил свой первый во всех турнирах в январе. Далее же давление гостей было выдержано. Удар Дибалы с 20-ти метров вратарь взял.

АЗ продолжает свои домашние серии. А "Рома" - свои гостевые. Уже 18-ый гостевой матч "волков" во всех турнирах без побед подряд, восьмое поражение за это время. Клаудио Раньери постоянно говорит, что чувствует близость гостевой победы, и его команда в целом выглядит неплохо. Но не побеждает. А сегодня, вообще-то, и выглядела слабо.

Ситуация в турнирной таблице запутанная. Будем умнее после окончания всех матчей дня. Но ясно, что АЗ поднимается вверх и практически обеспечивает себе место в Топ-24, а "Роме" придется бороться за него в последнем туре.

Довбик был заменен, возможно, из-за желтой карточки, а, возможно, из-за оторванности от партнеров по команде. Ему не помогали ни в прессинге, ни в комбинациях, кроме изредка Дибалы. Артем коснулся мяча за тайм лишь восемь раз, отдал лишь три передачи. А его хайлайтами стали четыре выбитых мяча головой из своей штрафной при "стандартах" соперников.

Шесть его предыдущих матчей во всех турнирах были несомненно положительными. С пятью голами, двумя ассистами и еще двумя участиями в голах в дерби. Нынешний же матч получился несомненно отрицательным. Впрочем, для всей команды. Без Довбика "Рома" заиграла в совсем другой, привлекательный футбол. Но ведь с таким футболoм даже потеряла ничью.