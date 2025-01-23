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ЛЕ. Порту - Олимпиакос 0:1. Важная победа греков с незасчитанным голом Яремчука

Лига Европы

Мендилибар переиграл замысел "драконов"

ЛЕ. Порту - Олимпиакос 0:1. Важная победа греков с незасчитанным голом Яремчука

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

7-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 23-е января

Порту, Португалия. "Драгао"

"Порту" - "Олимпиакос" 0:1

Гол: Эль-Кааби 79

Незасчитанный гол: Яремчук 90 (офсайд)

"Порту": Кошта, Жуан Мариу (Педро 73), Перес, Джало, Моура (Данни Намасо 80), Нико, Мора (Виейра 72), Варела, Пепе (Боржес 59), Саму (Гюль 80), Галену.

Главный тренер: Жозе Тавареш.

"Олимпиакос": Цолакис, Родиней, Рецос, Кармо, Ортега, Музакитис, Гарсия, Шикинью (Стаменич 89), Костулас, Масурас (Вельде 46 - Коштинья 77), Эль-Кааби (Яремчук 90).

Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

Предупреждения: Перес 23, Саму 53, Грасия 59, Боржес 86.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).

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