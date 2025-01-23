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ЛЕ. Порту - Олимпиакос 0:1. Важная победа греков с незасчитанным голом Яремчука
Мендилибар переиграл замысел "драконов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
7-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 23-е января
Порту, Португалия. "Драгао"
"Порту" - "Олимпиакос" 0:1
Гол: Эль-Кааби 79
Незасчитанный гол: Яремчук 90 (офсайд)
"Порту": Кошта, Жуан Мариу (Педро 73), Перес, Джало, Моура (Данни Намасо 80), Нико, Мора (Виейра 72), Варела, Пепе (Боржес 59), Саму (Гюль 80), Галену.
Главный тренер: Жозе Тавареш.
"Олимпиакос": Цолакис, Родиней, Рецос, Кармо, Ортега, Музакитис, Гарсия, Шикинью (Стаменич 89), Костулас, Масурас (Вельде 46 - Коштинья 77), Эль-Кааби (Яремчук 90).
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.
Предупреждения: Перес 23, Саму 53, Грасия 59, Боржес 86.
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).
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