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ЛЕ. Буде-Глимт одолел Маккаби Тель-Авив в драматическом матче

Лига Европы
Обновлено

Интересный второй тайм

ЛЕ. Буде-Глимт одолел Маккаби Тель-Авив в драматическом матче

фото из соцсетей

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

23 января "Буде-Глимт" встретился с "Маккаби Тель-Авив" в седьмом туре Лиги Европы (3:1).

Поединок начался с гола в ворота "Буде-Глимт". Дор Перец на 12-й минуте ворвался в штрафную и низом забил, но через некоторое время хозяева сравняли счет. Каспер Гег головой пробил под стойку.

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Второй тайм оказался удачным для "Буде-Глимт". Команда забила на 62-й и на 65-й минуте. "Маккаби Тель-Авив" пытался отыграться, но у них ничего не получилось.

Финальный свисток - 3:1.

Лига Европы. 7-й тур
Буде, "Аспмюра"
"Буде-Глимт" - "Маккаби Тель-Авив" - 3:1
Голы: Гег 39', 65' (П), Эвьен 62' - Перец 12'

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