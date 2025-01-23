ЛЕ ПАОК - Славія 2:0. Так и не смогли ничего сделать

7-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 23-е января

"ПАОК" - "Славия", 2:0

Голы: Штефан Шваб (п) 26, Яннис Константелиас 55

"ПАОК" сразу начал демонстрировать, что они являются хозяевами поля, и сразу взялся проверять голкипера чешской команды Алеша Мандоуса. Однако первыми голом могли отличиться именно гости: нападающий Моймир Хитил после передачи с левого фланга пробил с угла штрафной мимо Котарски, который вышел из ворот, но подопечных Резвана Луческу спас офсайд, в который попал нападающий. На 24-й минуте матча полузащитник "Славии" неудачно толкнул 34-летнего Штефана Шваба. Арбитр, как и ожидалось, назначил пенальти, и сам пострадавший решил пробить по воротам, ему это удалось сделать, капитан "ПАОКа" развел мяч и вратаря по разным углам. Счет стал 1:0 - хозяева вышли вперед. До конца первой 45 минутки "ПАОК" пытался забить еще один гол, а "Славия" - сравнять счет. Однако ни одной из команд это не удалось, и игроки ушли на перерыв.

Начало второй 45-минутки началось с прессинга от "Славии". Команда пыталась перевести статистику владения мячом и ударов в створ в свою сторону, но реализация хромала у футболистов в бирюзовой форме. На 55-й минуте грек Яннис Константилиас забил гол для "ПАОК". Греческая команда снова вышла вперед после неудачной перепасовки подопечных Йиндржиха Трпишовского. После гола "ПАОК" снова активно прессинговал чешскую команду. Обе команды провели замены, чтобы освежить состав, однако после выхода новых игроков игра стала более спокойной, а атаки сошли на нет. Под конец игры Брандон Томас мог забить третий гол и разгромить "Славию", но выход один на один с вратарем завершился неудачно, и Алеш Мандоус спокойно забрал мяч в свои руки. В последние 4 минуты игры "Славия" пыталась что-то придумать. Им мог помочь голкипер греческой команды, который оказался под прессингом Хитила, но Доминик Котарски в подкате вынес мяч подальше, тем самым не позволив гостям отметиться голом.

Победа "ПАОК" 2:0.

Греческая команда на этот момент расположилась на 17-м месте в Лиге Европы, а "Славия" оставалась за пределами квалификации плей-офф, находясь на 31-м месте в турнирной таблице.

Тренер: Резван Луческу.

"ПАОК": Доминик Котарски, Кастро Хонни, Томаш Кедзера, Яннис Михаилидис, Абдул-Рахман Баба, Магомед Оздоев, Штефан Шваб, Кирилл Десподов (Тарик Тиссаудали), Яннис Константелиас, Тайсон (Шола Шортайр), Федор Чалов (Брандон Томас Льямас).

Тренер: Йиндржих Трпишовский.

"Славия": Алеш Мандоус, Микулаш Конечны (Томаш Холеш), Иго Огбу (Даниэл Фила), Давид Зима, Давид Доудера (Симион Мичез), Христос Зафеирис, Оскар Дорли (Онджей Змрзлы), Малик Диуф, Ондржей Лингр (Филип Пребсл), Моймир Хитил, Доминик Пех.

Предупреждения: Кастро Хонни 41, Кирилл Десподов 59 - Давид Доудера 24, Иго Огбу 65