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Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Sofascore и WhoScored определились с оценками

Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

23 января состоялись матчи седьмого тура Лиги Европы. "АЗ" сыграл с клубом Артема Довбика - "Ромой" (1:0), а "Порту" с "Олимпиакосом" Романа Яремчука (0:1).

После завершения статистические порталы Sofascore и WhoScored определились с оценками украинцев. Артем за 45 минут игры получил 6.7 и 6.4 соответственно.

А Роман, который вышел на замену в конце второго тайма получил от WhoScored 6.0.

Довбик получил желтую карточку, отдал 67% точных передач, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 8 касаний мяча.

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Яремчук сыграл 6 минут и отдал 1/2 точных передач. А также забил 1 гол, но его отменили.

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Роман Яремчук АЗ Артем Довбик Рома (Италия) Олимпиакос WhoScored SofaScore
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