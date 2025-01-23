Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы

23 января состоялись матчи седьмого тура Лиги Европы. "АЗ" сыграл с клубом Артема Довбика - "Ромой" (1:0), а "Порту" с "Олимпиакосом" Романа Яремчука (0:1).

После завершения статистические порталы Sofascore и WhoScored определились с оценками украинцев. Артем за 45 минут игры получил 6.7 и 6.4 соответственно.

А Роман, который вышел на замену в конце второго тайма получил от WhoScored 6.0.

Довбик получил желтую карточку, отдал 67% точных передач, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 8 касаний мяча.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Яремчук сыграл 6 минут и отдал 1/2 точных передач. А также забил 1 гол, но его отменили.