  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Хоффенхайм – Тоттенхэм 2:3. Шпоры закрепляются в топ-8
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Хоффенхайм – Тоттенхэм 2:3. Шпоры закрепляются в топ-8

Лига Европы

Дубль Сона сделал разницу в Зинсхайме

ЛЕ. Хоффенхайм – Тоттенхэм 2:3. Шпоры закрепляются в топ-8

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лиге Европы, 7-й тур

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Тоттенхэм 2:3

Голы: Штах 68, Моква 88 – Мэддисон 3, Сон 22, 77

Хоффенхайм: Бауманн – Юрасек, Нсоки, Акпогума, Кадержабек – Бекер, Штах (Моква, 79) – Бисхоф (Чавес, 80), Гложек (Михелер, 81) – Морстедт, Крамарич

Тоттенхэм: Остин – Дэвис, Дрэгушин, Грэй, Порро – Мэддисон (Олусеси, 89), Бентанкур, Бергвалль – Сон (Ленкшир, 79), Кулусевски – Ришарлисон (Мур, 56)

По теме
yellow-arrow
Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы
yellow-arrow
Лига Европы. ФКСБ в результативном матче на выезде перестрелял Карабах Кащука
yellow-arrow
ЛЕ. АЗ - Рома 1:0. С Довбиком ужасно, без Довбика - еще хуже
Хоффенхайм (Зинсхайм) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости