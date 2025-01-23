Лига Европы
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ЛЕ. Хоффенхайм – Тоттенхэм 2:3. Шпоры закрепляются в топ-8
Дубль Сона сделал разницу в Зинсхайме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лиге Европы, 7-й тур
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Тоттенхэм 2:3
Голы: Штах 68, Моква 88 – Мэддисон 3, Сон 22, 77
Хоффенхайм: Бауманн – Юрасек, Нсоки, Акпогума, Кадержабек – Бекер, Штах (Моква, 79) – Бисхоф (Чавес, 80), Гложек (Михелер, 81) – Морстедт, Крамарич
Тоттенхэм: Остин – Дэвис, Дрэгушин, Грэй, Порро – Мэддисон (Олусеси, 89), Бентанкур, Бергвалль – Сон (Ленкшир, 79), Кулусевски – Ришарлисон (Мур, 56)
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