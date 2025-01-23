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ЛЕ. Стяуа в результативном матче на выезде перестрелял Карабах Кащука
Голевая перестрелка в пользу гостей
instagram.com/fkqarabagh
В матче 7-го тура
Матч получился боевым и результативным – в первые 45 минут команды по два раза забили в ворота соперников.
Второй тайм уже несколько лучше провели румыны, которые все-таки вырвали победу на 73-й минуте – Шут после навеса с фланга в борьбе все-таки отправил головой мяч в сетку. Итоговые 2:3 для гостей.
Также отметим, что украинский хавбек "Карабаха" Алексей Кащук вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 81 минуту без результативных действий, после чего был заменен.
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После 7 туров у ФКСБ 6-е место в турнирной таблице ЛЕ с 14 очками, у "Карабаха" - 33-е и 3 балла.
"Карабах" - ФКСБ 2:3
Голы: Леандру Андраде (1), Дава (41, аг.) – Шут (7, 73), Микулеску (45+4)
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