ЛЕ. Эльфсборг - Ницца 1:0. Минимальная победа шведов над французами дает им надежду на выход в плей-офф

Шведский "Эльфсборг", который возглавляет Оскар Хильемарк, вышел на эту игру в полной боевой готовности, проявив свое желание пройти в стадию плей-офф Лиги Европы. А вот французская "Ницца" выставила полурезервный состав, что не стало какой-то неожиданностью из-за плачевного положения команды перед двумя последними матчами в еврокубке. Хотя, возможно, Франк Эс даже немного перестарался, дав шанс молодежи, ведь средний возраст футболистов его команды в этом поединке составлял всего 22,2 года.

Вряд ли можно сказать, что первый тайм выдался скучным, учитывая отсутствие голов. От обоих коллективов явно не хватало остроты в завершающих стадиях собственных атак — только один удар в створ ворот из 15 попыток на двоих за 45 минут. Несмотря на ощутимую разницу в классе, "Эльфсборг" хотел и играл на равных с "Ниццей".

Конечно, молодым футболистам "орлят" в определенных моментах все же было трудно защищаться и безошибочно контролировать мяч, тем более, что им пришлось играть на искусственном газоне, а это вносило свои коррективы. Гости старались действовать смелее, но некоторым из них эта игра давалась сложно, вероятно, из-за нехватки опыта, хотя это был не очень принципиальный матч для них. 24-летний Софьян Диоп, капитан "Ниццы" в этом матче, был настоящим ментором и голосом команды, постоянно раздавая подсказки своим одноклубникам.

Над стадионом в Буросе после перерыва пошел снег, что добавило определенной атмосферы поединку. Возможно, из-за погодных условий игра стала оживленной. Второй тайм "Ницца" начала активнее, но их удары блокировались соперником. На 62-й минуте счет в матче наконец был открыт. Хозяева забили после подачи от Бесфорта Зенели с углового, точным ударом головой отметился Густав Хенрикссон. Трибуны "Бурос Арены" долго радовались взятию ворот.

После того, как "Эльфсборг" вышел вперед в этом матче, шведы сели в глубокую оборону очень низким блоком, что позволяло сопернику все ближе подбираться к их воротам. На 71-й минуте хозяев спасла перекладина после мощного дальнего удара от 21-летнего крайнего полузащитника "Ниццы" Тома Луше. Футболисты в красно-черной форме фактически доминировали во второй половине матча, но конвертировать свое преимущество по игре в результат им так и не удалось. Нанеся 22 удара по воротам "Эльфсборга", французы лишь шесть раз пробили в створ ворот.

За пять минут до завершения основного времени вратарь "Эльфсборга" собственным телом героически отразил удар с близкой дистанции, помешав Бадредину Буанани сравнять счет в этой встрече. Впоследствии, уже в компенсированное арбитром время, Буанани снова пробил, на этот раз издали, однако Исак Петтерссон сегодня был на высоте, сделав шесть сейвов, чем помог своей команде сохранить ворота сухими. Свисток Игоря Паяча, который сигнализировал о завершении поединка, зафиксировал победу хозяев, которая сохраняет для них надежду на выход в плей-офф.

Теперь "Эльфсборг" занимает 20-е место в общей турнирной таблице Лиги Европы, одержав вторую победу подряд в этом турнире. Шведская команда набрала 10 очков, а судьба потенциального попадания в раунд плей-офф решится в следующем матче с английским "Тоттенхэмом" на следующей неделе. "Ницца" до сих пор не знает вкуса побед в еврокубках. Подопечные остаются на предпоследнем месте, опережая лишь киевское "Динамо".

Лига Европы. Этап лиги, 7-й тур

Стадион: "Бурос Арена" (Бурос)

Главный судья: Игор Паяч (Хорватия)

"Эльфсборг" — "Ницца" 1:0

Гол: Хенрикссон (62)

"Эльфсборг": Петтерссон — Йегбе, Хенрикссон, Хольмен — Хульт, Касем, Б. Зенели, Гедлунд — Рапп (Рихтнер, 78), Абдуллай (Фрик, 84), А. Зенели (Кайб, 78)

"Ницца": Дюпе — Нанджу (Ндаишимийе, 75), Абдельмонем, Менди — Бар (Абди, 67), Диоп, Камара (Клосс, 67), Буанани, Луше — Мукоко, Шо (Гессан, 67)

Предупреждения: Йегбе (13), Гедлунд (89) — Луше (89)