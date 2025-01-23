ЛЕ. Мальме – Твенте 2:3. Перестрелка, которая вернула нидерландцев к битве за плей-офф

Давайте будем откровенными, из-за большого выбора параллельных матчей с более именитыми командами, даже откровенные футбольные гики вряд ли выбрали себе для просмотра поединок скромных "Мальме" и "Твенте".

Подливали масла в огонь и проблемы обоих коллективов. Так, например, шведы уже несколько месяцев не играли в официальных матчах, а голландский клуб попал в определенный игровой кризис, что существенно сказалось на последних результатах команды (особенно это касается выездных игр).

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Но, несмотря на все эти очевидные обстоятельства, те, кто все же выбрали для просмотра этот поединок, точно остались довольны. Как "Мальме", так и "Твенте" устраивала сегодня только победа, что и привело к разоблачительному, интенсивному, а главное – результативному футболу!

Обычно, когда обе команды не устраивает ничейный результат, то матч может развиваться по двум сценариям: первый, когда ответственность за результат перекрывает желание атаковать, ведь всего один пропущенный гол обязывает забивать вдвое больше. Но есть и второй вариант, когда оба соперника не хотят играть друг от друга, а сами пробуют добыть такие нужные три очка в атаках на встречных курсах. К счастью, "Мальме" и "Твенте" подарили нам матч именно по второму сценарию.

Уже с первых минут стало очевидно, что нас ждет результативный матч. Команды сразу обменялись опасными моментами, но гости все же были более активными и острыми, поэтому неудивительно, что именно они открыли счет в матче. На 27 минуте голландцы заработали пенальти, который уверенно реализовал Сэм Стейн.

Однако паритет длился не долго. Хозяева поля мгновенно отреагировали на пропущенный мяч и бросились отыгрываться. Всего через четыре минуты шведам удалось это сделать. Правда, стоит отметить, что этим взятием ворот они должны быть обязаны везению, а точнее удачному рикошету после удара от Йонсена. Его выстрел с дальней дистанции тщетно попытался заблокировать защитник "Твенте" - "1:1".

Остаток первого тайма прошел без каких-то стопроцентных голевых моментов, но более активно себя проявляли гости, которые взяли мяч под свой контроль и закрепились с ним на чужой половине поля.

Однако настоящая голевая феерия началась во второй половине встречи. На 58 минуте "Твенте" еще раз заработал право на 11-метровый удар. На этот раз к отметке подошел Рики ван Вольфсвинкель, но результат остался неизменным - голландцы снова вышли вперед, второй раз в этой игре.

Вероятно, этот пропущенный гол очень поразил шведов, поэтому, пока они не успели прийти в себя, футболисты "Твенте" бросились добивать обескровленного соперника. Третий гол гости смогли забить уже на 64 минуте: защитники "Мальме" допустили целый ряд позиционных ошибок, благодаря чему Густаф Лагербильке увеличил преимущество своей команды, классно пробив головой из района одиннадцатиметровой отметки.

В этот момент показалось, что интрига в поединке завершилась, но "Мальме", несмотря на статус аутсайдера матча и счет "1:3", не собирался сдаваться без боя перед родными трибунами. На 79 минуте им удалось сократить отрыв: Кристиансен воспользовался классным пасом от Лукили и пробил мимо голкипера.

Однако на большее у хозяев не хватило сил. Футболисты обеих команд начали нервничать при таком шатком счете, это привело к тому, что в последние минуты на поле было больше борьбы, стычек и желтых карточек, чем опасных атак или моментов.

Перейдем к итогам, "Твенте" вполне заслуженно одержал свою первую победу в этой еврокубковой кампании, что позволило голландцам вернуться в топ-24. Конечно, после вечерних матчей игрового дня они спустятся ниже, но сохранят шансы на попадание в плей-офф перед последним туром. Что касается "Мальме", то они на 99 процентов уже не смогут гарантировать себе "евровесну" в этом сезоне.

Лига Европы, 7-й тур

Стадион: "Эледа" (Мальме)

Главный судья: Саша Штегеманн (Германия)

"Мальме" – "Твенте" 2:3

Голы: Джонсен (32), Кристиансен (79) – Стейн (28), Ван Вольфсвинкель (61), Лагербильке (64)

"Мальме": Йоаким Перссон Габриэль Бузанелло, Нильс Сеттерстрем, Колин Рёслер, Йенс Стрюгер-Ларсен Хуго Болин, Отто Росенгрен, Лассе Берг Йонсен (Риекс), Таха Али (Андерс Кристиансен) Эрик Ботхейм, Оливер Берг (Лукили)

"Твенте": Ларс Уннершталль, Густав Лагербильке, Барт ван Рой, Анасс Салах-Эддине, M. Брунс, Дан Ротс, Сэм Стейн (Бесселинк), Михел Влап (Ван Гуренбек), Михал Садилек, Сайфалла Лтайеф (Ван Берген), Рикки ван Волфсвинкел