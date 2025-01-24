ЛЕ. Лудогорец – Мидтьюлланн 0:2. Обе команды не удивили

В 7-м туре встречались "Лудогорец" Игоря Йовичевича и "Мидтьюлланн" Томаса Томасберга.

Команды подходили к встрече после контрольных матчей, поскольку национальные чемпионаты на паузе.

В первые 15 минут матча команды играли осторожно. Пробивали угловые, вводили мяч из аута и пытались пробить по воротам. Но всё выходило выше ворот или мимо.

Первый удар в створ ворот случился на 18-й минуте. Защитник гостей Бек вбросил мяч из аута, футболист "Лудогорца" отбился, но мяч снова оказался у Бека. Тот отдал передачу на Осорио и нападающий дальним ударом открыл счёт.

Футболисты "Лудогорца" получили два предупреждения. Петровски получил за срыв атаки, когда обнял и оттолкнул нападающего. Вердон получил за фол. Команды ушли на перерыв.

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Во втором тайме "Лудогорец" и "Мидтьюлланн" били по воротам друг-друга. Спасали вратари, удары приходились выше или были заблокированы. Тренеры пытались усилить игру заменами.

На поле по-прежнему фолили, били по воротам, но голов не забивали. Лишь на последней компенсированной минуте "Лудогорец" пробивал угловой. Вратарь хозяев Бонманн также побежал к команде. "Мидтьюлланн" отбился. Хозяева играли в мяч, однако при передаче в штрафную он попал к гостям. Бюсков с центра поля закатил мяч в пустіе ворота.

"Лудогорец" вылетел из Лиги Европы, оставшись с 3-мя баллами. "Мидтьюлланн" - 19-й и может попасть только в число сеяных команд в плей-офф. Шансы на прямую путёвку в 1/8 финала потеряны.

Лига Европы. Групповой этап Лиги. 7-й тур

Разград, "Лудогорец Арена"

Лудогорец – Мидтьюлланн 0:2

Голы: Осорио (18), Бюсков (90+5)

Стартовые составы:

"Лудогорец": Бонманн – Сон, Вердон, Алмейда (Куртулус, 90), Недялков (К) (Гроппер, 77) – Камара (Дуарте, 77), Петровски, Чочев – Маркус, Секо, Видал (Гигов, 90)

"Мидтьюлланн": Лоссль – Йенсен (Паулиньо. 46), Бек, Диао, Мбабу – О. Серенсен (Чилуфья, 64), Андерссон, Кастильо (Браво, 84) – Симсир (Крюгер-Йонсен, 64), Букса, Осорио ( Бюсков, 59)

Запасные игроки:

"Лудогорец": Падт (В), Христов (В), Терзиев, Русев, Иванов, Стефанов, Йорданов

"Мидтьюлланн": Эджехери (В), Селин (В), Ли Хан Бом, Габриэл, К. Серенсен, Аскильдсен, Жуниньо

Предупреждения: Петровски (28), Вердон (43) – Мбабу (53), Чилуфья (80)