ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1. У этой команды все же есть характер

Накануне этой встречи все разговоры были о высказываниях Рубена Аморима, который назвал этот "Манчестер Юнайтед" самым слабым в истории, а также о том факте, что за всю историю встреч между манкунианцами и "Рейнджерс", команда из Глазго так и не смогла забить в ворота соперника ни одного гола. И на самом деле это все, что нужно было знать, чтобы понимать контекст.

Подопечные Рубена Аморима вышли почти в основном составе, лишь легкой ротацией воспользовался наставник и они планировали закрепиться в топ-8, чтобы не играть дополнительных матчей в плей-офф раунде Лиги Европы. А ребята Клемана приехали, чтобы пробить себе место в топ-8 и иметь шансы на подобный успех. Забегая вперед, от "Рейнджерс" ожидалось как-то больше агрессии, сегодня ее было мало.

Гости практически сразу сознательно отдали владение мячом хозяевам "Олд Траффорд" и не претендовали на позиционные атаки, рассчитывая на быстрые выпады и не более того. В первом тайме эти быстрые выпады были, однако реализовать хоть что-то не удалось, в основном из-за неплохой игры от Баиндира, но и сами шотландцы наносили не лучшие удары.

Можно ли назвать выступление "Юнайтед" в первом тайме успехом? Также нет, но они точно были ближе к достижению своей цели. Особенно активным выглядел Алехандро Гарначо, которого активно сватают в "Челси" в это трансферное окно. Он за первые 25 минут нанес сразу 4 удара, однако все они пролетели мимо ворот, особенно опасен был последний из них, когда позиция была выгодной, а вот удар ужасным. Также неплохую активность в центре демонстрировал Эриксен и поддерживал его в этом Бруну Фернандеш. Португалец выдал просто идеальный пас на Диалло, который под углом вышел на ворота Батленда, однако голкипер выиграл эту дуэль у ивуарийца.

До конца тайма еще был гол Де Лигта после углового, который сначала засчитали, однако после просмотра ВАР арбитры порекомендовали отменить его, поскольку защитник манкунианцев толкнул своего соперника перед ударом.

Во втором тайме кардинальных изменений в игре мы не увидели. Владение за хозяевами, тяжело им находить свои моменты, но кое-где что-то получалось. Открыть счет получилось где-то случайно, ведь после углового Батленд выиграл борьбу и должен был выбивать круглого подальше, но случилось так, что от кулака голкипера мяч полетел в сетку его же ворот. Поэтому 1:0, частично ребята Аморима этот гол все же заслужили, выстрадали.

Не то, чтобы "Рейнджерс" планировал изо всех сил лететь и сравнивать счет на табло, "Юнайтед продолжал создавать опасность, очень хороший момент был у Гарначо после прострела с правого фланга. Остановил мяч аргентинец и пробивал из очень выгодной позиции. Однако в попытках не попасть во вратаря, или защитников на линии, попал в стойку. Не повезло, не лучший матч в исполнении Алехандро. А затем Эриксен выполнил великолепную подачу, снова со стандарта, кстати, на дальнюю штангу, куда набегал Магуайр, однако сегодня даже у капитана команды сбился прицел и он пробил мимо ворот.

И когда все шло к спокойной, хотя и минимальной победе, произошло то, что с "Юнайтед" в последнее время происходит так часто. Защита прозевала длинный заброс от Тавернье со своей половины поля, а Дессер мастерски принял первым касанием и с разворота пробил в дальний угол ворот Баиндира вторым касанием. Красивый и мастерский гол, который стал настоящим сюрпризом. Можно было подумать, что это очередной провал от "дьяволов", если бы не ответ от них уже через 4 минуты. Лисандро Мартинес выполнил просто волшебную передачу на дальнюю штангу, где был Бруну Фернандеш, который в касание отправил круглого в ворота и восстановил лидерство своей команды в матче.

Это точно была необязательная перестрелка на последних минутах, но каждая из команды может взять из нее что-то положительное. "Рейнджерс" впервые забили в ворота "Юнайтед" в своей истории. А команда Аморима показала характер на последних минутах, это также позитив. Победа хозяев, которые находятся на четвертом месте перед последним туром. А команда Клемана теперь 13-я и попасть в топ-8 почти невозможно.

Лига Европы. Этап лиги, 7-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

"Манчестер Юнайтед" — "Рейнджерс" 2:1

Голы: Батленд (52, автогол), Фернандеш (90+2) — Дессер (88)

*На 23-й минуте гол Маттейса Де Лигта был отменен из-за фола

"Манчестер Юнайтед": Баиндир — Йоро (Маласия, 55), Де Лигт (Магуайр, 46), Мартинес — Диалло, Кольер (Угарте, 74), Эриксен (Мейну, 74), Далот — Фернандеш, Зиркзе (Хойлунд, 82), Гарначо

"Рейнджерс": Батленд — Тавернье, Проппер, Балогун (Маккосленд, 46), Жефте — Беррон (Райс, 46), Раскин — Черны (Кертис, 59), Байрами (Дессер, 71), Йилмаз (Кинг, 90+1) — Хамза

Предупреждение: Жефте (80)