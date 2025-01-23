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С отмененным голом Яремчука. Порту - Олимпиакос 0:1. Видео гола и обзор матча
Обзор матча
Фото: OlympiacosFC
23 января в седьмом туре Лиги Европы "Порту" минимально проиграл "Олимпиакосу" Романа Яремчука (0:1).
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Первый там закончился вничью 0:0, а уже вторая часть игры была интереснее. На 79-й минуте поединка гости реализовали свой момент. Позже Роман Яремчук вышел на замену и успел забить гол, но, к сожалению, его отменили - офсайд.
7-й тур Лиги Европы
"Порту" - "Олимпиакос" 0:1
Гол: Эль-Кааби 79
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