ЛЕ. РФШ – Аякс 1:0. Первая победа для латвийского чемпиона

Остаются считанные минуты до начала матча Лиги Европы между "РФШ" и "Аяксом". Стартовые составы объявлены, и "Аякс" ничем не удивил: команда вышла в привычной схеме 4-3-3, нацеленной на атакующий и агрессивный футбол. Хозяева, в свою очередь, немного изменили расстановку, но остались верны своей игре с тремя защитниками. Мы видим 3-4-3 вместо 3-5-2. "РФШ" решил усилить атакующую линию и предоставить полузащитникам больше пространства.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первые 15 минут прошли без ярких моментов: команды присматривались друг к другу. Обмен ударами не привел к результату — мячи проходили мимо ворот. "Аякс", ожидаемо, взял мяч под контроль (71%) и попытался организовать быстрый гол, но успеха это не принесло. Гости продолжили искать ключи к обороне соперника. На удивление, "РФШ" грамотно играл на контратаках, создавая проблемы средней линии "Аякса". Половина первого тайма прошла, но, кроме нескольких неудачных ударов, ничего примечательного не произошло.

На 27-й минуте случился первый угловой, завершившийся опасной передачей. Однако словенский защитник "РФШ" выбил мяч за пределы поля. Отбившись от очередного стандарта, хозяева попытались провести контратаку, но "Аякс" быстро пресек эту попытку. 30-я минута запомнилась эффектным сейвом голкипера "РФШ" Ондоа: в прыжке он сумел отразить удар Бробби. На 38-й минуте Мархиев грубо нарушил правила, сорвав опасную атаку соперника. Полузащитник спас свою команду от потенциального гола, но получил желтую карточку.

Под занавес первого тайма, на 45-й минуте, "Аякс" имел великолепный шанс открыть счет. Бробби, находясь в штрафной площади, сделал скидку на партнера, который пробил в касание. Однако мяч прошел мимо ворот. Нидерландский полузащитник Фитц-Джим не ожидал, что передача дойдет до него, и не успел подстроиться под удар — мяч срезался с ноги. Арбитр добавил одну минуту, но за это время ничего существенного не произошло. Прозвучал свисток, и команды отправились на перерыв.

Второй тайм начался спокойно. На 54-й минуте "Аякс" мог открыть счет после подачи углового. Идеальная передача на дальнюю штангу завершилась ударом, но Икауниекс выбил мяч с линии ворот. Следом последовал грубый фол хозяев, которые старались остановить натиск соперника. В результате еще один игрок "РФШ" получил желтую карточку. Гости продолжали усиливать давление: на этот раз Бробби едва не затолкал мяч в ворота, но голкипер снова оказался на высоте.

И вот это случилось! На 78-й минуте хозяева провели результативную контратаку. Ошибка "Аякса" при поперечной передаче позволила Мархиеву перехватить мяч, пробежать до штрафной площади соперника и нанести точный удар в нижний угол. Голкипер не сумел спасти команду, и счет стал 1:0. У "Аякса" оставалось совсем мало времени, чтобы изменить ситуацию.

Гости имели еще один шанс сравнять счет: молодой полузащитник Фитц-Джим вновь бил по воротам, находясь в убойной позиции. Однако мяч полетел значительно выше. Арбитр добавил 6 минут, но "РФШ" грамотно держал мяч на половине поля соперника, не позволяя "Аяксу" организовать финальный штурм.

Финальный свисток зафиксировал победу хозяев. Несмотря на статистическое преимущество "Аякса" (владение мячом — 70%, 13 ударов, из которых 6 в створ), итоговый счет — 1:0 в пользу "РФШ". Эта победа стала исторической: первая на евроарене для латвийской команды.

???? KAS PAR VAKARU! KAS PAR EMOCIJĀM! KOPĀ MĒS RAKSTĀM VĒSTURI! ???????? pic.twitter.com/IQsCRdzLaT — FC RFS (@RFSDaily) January 23, 2025

Лига Европы, 7-й тур

Стадион: "Даугавас" (Рига)

Главный судья: Мариан Барбу (Румыния)

"РФШ" — "Аякс" 1:0

Гол: Мархиев (78)

"РФШ": Ондоа – Нджие, Пренга, Липушчек – Савальниекс, Панич, Мархиев, Одишария – Икауниекс, Куадио, Зеленков.

"Аякс": Пасвер – Баас, Ругани, Сутало, Гоэи – Тейлор, Хендерсон, Фитс-Джим – Годтс, Бробби, Траоре.

Предупреждения: Мархиев (38) Савальниекс (56) Панич (67) — ван ден Бомен (83)