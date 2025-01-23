ЛЕ. Юнион – Брага 2:1. Дубль Ивановича, дубль удалений и дубль отмененных голов

В Брюсселе сошлись две мотивированные команды, стремлением которых есть дальнейшее участие в еврокубке весной в заключительной части. "Брага", имея отставание в один балл и уступая место для прохода дальше в плей-офф, должна была выдать хороший старт для того, чтобы в дальнейшем управлять игрой на своих условиях. "Юнион" поддержал позицию португальцев и начал активно игру с первых минут.

"Брага" бежала вперед: пытались быстро доставить мяч в атаку и создавали прессинг на защиту бельгийцев. Конечно, такая активность имела свой риск в виде оставленного пространства позади для атак "Юниона". Однако, несмотря на насыщенный центр в составах обеих команд, "Брага" оставила инициативу за соперником, а сама доверилась на игру через фланги. Особо отмечались игроки на правом фронте атаки.

Несколько успешных проходов через ту зону, и как следствие – гол. Именно с правого фланга Брума, притаившись в штрафной, получил перевод и довольно спокойно сбросил мяч головой в центр – на пас отозвался Эль-Уаззани и открыл счет на 17-й минуте матча. После гола португальцы фактически перевернули ход игры в свою пользу. "Юнион" постепенно пытались позиционно подойти к воротам "Браги", подвергаясь их контратакам.

Ближе к концовке первого тайма "Сент-Жиллуаз" начал прижимать соперника, создавая моменты для удара. На 43 минуте бельгийцам удалось поразить ворота Горничека, однако боковой арбитр поднял флажок – Иванович забил из положения вне игры. Компенсированные две минуты не повлияли на исход первой половины: 0:1 в пользу гостей.

Сразу после перерыва обе команды сделали по одной замене. Стратегически "Брага" продолжила тянуть линию игры с контрвыпадами, быстро доставляя сферу вперед. "Юнион" сделали выводы и заметно активизировали фланги, расширив свою игру.

И это сразу дало результат: полученное пространство слева – разрезная передача на ход быстрому Ниангу – прострел, и Иванович со второй попытки снова удачно реализует момент, замкнув передачу. 50 минута, 1:1. Однако на этот раз об офсайде и речи идти не может. Для "Браги" это стало неожиданностью и своевременным толчком. Команда поняла, что матч еще не окончен и мгновенно ответила своим голевым шансом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Мог отмечаться Орта, но уже перед воротами попал в партнера по команде Бруму. Игра начала раскрываться: португальцам пришлось снова рваться вперед, а "Юнион", имея силы, контратаковал. На 60-й минуте еще один прекрасный случай забить создали себе игроки "Браги". Но план испортил голкипер "Сент-Жиллуаза" Морис, зафиксировав мяч после очереди ударов от соперника.

Игра становилась более агрессивной, желтые карточки получали игроки обеих команд после столкновений. На 74-й минуте бельгийцы решили ответить на фолы красиво: после отличной комбинации мяч в штрафной получил Иванович и оформил дубль в ворота Горничека. Однако нарушения правил не заканчивались. Так на 79-й минуте в борьбе за мяч Карвалью сыграл опрометчиво и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Через три минуты Матида отмахнулся от игрока на вторую желтую карточку и выровнял состав команд заново. За 5 минут до конца основного времени "Юниону" удалось поразить ворота "Браги", казалось бы, в третий раз, но снова офсайд. Сомнения отвергли с помощью VAR. Команды играли вдесятером и вовсю боролись в концовке.

Арбитр компенсировал пять минут. Иванович потерял прекрасную возможность оформить хет-рик: убежал от защитников, обыграл на замахе и не переиграл голкипера. На последней секунде матча Морис совершил важный сейв, спас победный счет для своей команды. Матч получился достаточно эмоциональным, что и не обошлось без споров уже после финального свистка.

"Юнион" продолжил свою отличную серию домашних игр без поражений, при этом увеличил преимущество в Лиге Европы. Изменения в игре после перерыва дали результат. "Брага" должна делать выводы после игры.

Лига Европы, групповой этап, 7 тур

Стадион имени короля Бодуэна (Брюссель)

Главный судья: Ник Уолш (Шотландия)

"Юнион" – "Брага" 2:1

Голы: Иванович (50, 74) - Эль-Уаззани (17)

"Юнион Сент-Жиллуаз": Морис – Сайкс, Берджес, Лисен (Родригес, 46), Матида – Ван де Перре – Нианг, Садики – Аит-Эль-Хадж (Расмуссен, 68) – Иванович, Фусейни

"Брага": Горничек – Ниакате, Оливейра (Гарби, 84), Бамбу – Мартинес, Горби (Карвалью, 46), Моутинью, Фернандеш (Гомес, 85) – Брума, Орта (Саласар, 84) – Эль-Уаззани

Предупреждения: Берджес (45), Матида (66, 82), Роригес (73), Ван де Перре (90+5), Садики (90) – Карвалью (73, 79), Гарби (90), Орта (80), Ниакате (80)