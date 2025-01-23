ЛЕ. Лацио – Реал Сосьедад 3:1. Римляне демонстрируют класс в Лиге Европы

Стартовые составы обеих команд были предсказуемы. У "Лацио" были кадровые проблемы накануне матча. Не играли травмированные Лаццари, Патрик и Весино, из-за дисквалификации пропускали игру Лука Пеллегрини и Жиго. Все основные игроки "Реал Сосьедад" были доступны для тренерского штаба.

Хозяева достаточно быстро повели в счете. Марио Хила после подачи со штрафного удара подобрал мяч и переиграл голкипера ударом в правую девятку. 1:0. После забитого гола римляне не останавливались. Диа в штрафной площадке принял передачу вразрез между защитниками. и пробил в направлении правого нижнего угла ворот, но Алекс Ремиро выдал блестящий сейв и перевел мяч на угловой. Подача с углового завершилась опасным ударом Кастельяноса, но Мендес выбил круглого с линии ворот. Гости ответили моментом Сучича, получившего пас партнера в штрафной, но его удар приняла на себя левая стойка ворот.

На 30 минуте Муньос грубо сфолил в центре поля и получил желтую карточку, которая оказалась второй для него. Гости остались в меньшинстве и буквально сразу пропустили второй гол. Густав Исаксен отдал отличную передачу на Маттия Дзакканьи, который практически без сопротивления сильным ударом отправил мяч в правый нижний угол ворот. 2:0. Не прошло и двух минут как счет стал разгромным. Это Кастельянос ударом головой замкнул подачу Тавареша с левого фланга. 3:0. В конце тайма Оярсабаль получил пас и решил пробить издалека, однако Христос Мандас удачно избрал позицию и выполнил уверенный сейв.

Честно говоря, при таком развитии событий второй тайм можно было и не проводить. Но, к чести испанцев, на второй тайм они вышли более собранными, не давая так много свободного пространства итальянцам. Моменты возникали, но их было не так много. Исаксен пытался пробить с границы штрафной, но его попытку эффективно заблокировал один из защитников. Увеличить преимущество "Лацио" в счете мог Педро, откликнувшийся на короткую передачу на линии штрафной и пробивший по воротам. Голкипер был бессилен, но мяч от перекладины отскочил обратно в поле. Передачу в штрафной площадке удачно принял Чауна и нанес удар по воротам, после которого мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой штанги.

Гости в конце встречи сумели организовать ответный гол. Андер Барренечеа замкнул подачу Арамбуру и направил кожаного по центру ворот. 3:1. Больше до конца встречи команды не смогли ничего опасного создать. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу "Лацио", которое находится на вершине турнирной таблицы с 19 очками и обеспечило себе место в первой восьмерке. "Реал Сосьедад" остался с 10 очками на 18 позиции и имеет хорошие шансы продолжить еврокубковый путь весной.

Лиги Европы, 7-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Реал Сосьедад" 3:1

Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83

"Лацио": Мандас - Марушич, Романьоли, Хила, Тавареш (Деле-Баширу, 43) - Гендузи, Ровелла - Исаксен (Нослин, 55), Диа (Бальде, 76), Дзакканьи (Чауна, 56) - Кастельянос (Педро, 46).



"Реал Сосьедад": Ремиро – Арамбуру, Агерд (Пачеко, 70), Субельдия, Муньос – Мендес (Х. Лопес, 36), Субименди (Элустондо, 46), Кубо (Барренечеа, 46) – Сучич, Оярсабаль (Марин) ), Беккер.

Предупреждения: Ровелла, 7, Дзакканьи, 53 – Муньос, 12, 30, Субименди, 39.

Удаление: Муньос, 30.