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Капитан принес победу дьяволам. Манчестер Юнайтед - Рейнджерс 2:1. Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Подопечные Рубена Аморима сумели добыть три очка на последних минутах матча
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче седьмого тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле шотландский "Рейнджерс".
Судьба поединка была решена на последних минутах второго тайма. Команда из Глазго смогла сравнять счет на 88-й минуте благодаря ошибке от Гарри Магуайра, однако уже в компенсированное арбитром время капитан "красных дьяволов" Бруно Фернандеш сумел помочь своей команде добыть важные три очка.
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Сейчас "МЮ" занимает четвертое место в общей турнирной таблице Лиги Европы с 15 очками, идя без поражений в этом турнире в текущей кампании. "Рейнджерс" опустился на 13-ю строчку, оставаясь с 11 зачетными баллами.
Лига Европы. 7-й тур
Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" — "Рейнджерс" 2:1
Голы: Батленд (52, автогол), Фернандеш (90+2) — Дессер (88)
Видеообзор матча:
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