Капитан принес победу дьяволам. Манчестер Юнайтед - Рейнджерс 2:1. Видео голов и обзор матча Лиги Европы

В матче седьмого тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле шотландский "Рейнджерс".

Судьба поединка была решена на последних минутах второго тайма. Команда из Глазго смогла сравнять счет на 88-й минуте благодаря ошибке от Гарри Магуайра, однако уже в компенсированное арбитром время капитан "красных дьяволов" Бруно Фернандеш сумел помочь своей команде добыть важные три очка.

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Сейчас "МЮ" занимает четвертое место в общей турнирной таблице Лиги Европы с 15 очками, идя без поражений в этом турнире в текущей кампании. "Рейнджерс" опустился на 13-ю строчку, оставаясь с 11 зачетными баллами.

Лига Европы. 7-й тур

Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" — "Рейнджерс" 2:1

Голы: Батленд (52, автогол), Фернандеш (90+2) — Дессер (88)

Видеообзор матча: