  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Капитан принес победу дьяволам. Манчестер Юнайтед - Рейнджерс 2:1. Видео голов и обзор матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан принес победу дьяволам. Манчестер Юнайтед - Рейнджерс 2:1. Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Лига Европы

Подопечные Рубена Аморима сумели добыть три очка на последних минутах матча

Капитан принес победу дьяволам. Манчестер Юнайтед - Рейнджерс 2:1. Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче седьмого тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле шотландский "Рейнджерс".

Судьба поединка была решена на последних минутах второго тайма. Команда из Глазго смогла сравнять счет на 88-й минуте благодаря ошибке от Гарри Магуайра, однако уже в компенсированное арбитром время капитан "красных дьяволов" Бруно Фернандеш сумел помочь своей команде добыть важные три очка.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас "МЮ" занимает четвертое место в общей турнирной таблице Лиги Европы с 15 очками, идя без поражений в этом турнире в текущей кампании. "Рейнджерс" опустился на 13-ю строчку, оставаясь с 11 зачетными баллами.

Лига Европы. 7-й тур
Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" — "Рейнджерс" 2:1
Голы: Батленд (52, автогол), Фернандеш (90+2) — Дессер (88)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
ЛЕ. Айнтрахт – Ференцварош 2:0. Орлы зажигают даже без Мармуша
yellow-arrow
ЛЕ. Лудогорец – Мидтьюлланн 0:2. Обе команды не удивили
yellow-arrow
ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1. У этой команды все же есть характер
Рейнджерс (Глазго) Лига Европы Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости