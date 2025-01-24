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Лидеры шпор на первых ролях. Хоффенхайм - Тоттенхэм 2:3. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Набрались уверенности

Лидеры шпор на первых ролях. Хоффенхайм - Тоттенхэм 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" с трудом переиграл "Хоффенхайм" в поединке 7-го тура Лиги Европы.

Открыл счет в игре Джеймс Мэддисон, далее дубль за "шпор" оформил Сон Хен Мин.

В турнирной таблице "Тоттенхэм" поднялся на 6-е место, а "Хоффенхайм" опустился на 28-е.

Лиге Европы, 7-й тур

Зинсхайм, Презеро Арена

"Хоффенхайм" – "Тоттенхэм" 2:3

Голы: Штах 68, Моква 88 – Мэддисон 3, Сон 22, 77

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