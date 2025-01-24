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Аморим - о победе над Рейнджерсом в ЛЕ: Это было приятное ощущение
Наставник красных дьяволов доволен результатом
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал волевую победу своей команды на последних минутах в матче с "Рейнджерсом" (2:1) в Лиге Европы.
"Это было приятное ощущение. Мы заслужили победу, мы были очень близки ко второму голу, для нас и наших болельщиков это был прекрасный момент. Мы играли намного лучше с мячом, это чувствовалось, хоть мы упустили много моментов. Очень важно, что мы добыли нужный результат, особенно дома. Мы продолжаем борьбу, и нам хотелось бы избежать участия в стыковых матчах".
"Это была недостаточно хорошая игра, однако мы будем совершенствоваться. Мы должны забивать больше голов, создавать больше моментов и контролировать мяч как можно лучше. Сейчас мы сосредоточены на АПЛ, наша задача - побеждать в каждом матче", — добавил Аморим.
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Также добавим, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на четвертом месте в Лиге Европы, набрав 15 очков в первых 7 турах этого турнира.
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