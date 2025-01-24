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Довбик не помог. АЗ - Рома 1:0. Видео гола и обзор матча Лиги Европы

Лига Европы

Украинец отыграл лишь один тайм

Довбик не помог. АЗ - Рома 1:0. Видео гола и обзор матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Рома" минимально уступила нидерландскому "АЗ" в матче седьмого тура Лиги Европы. Теперь подопечные Клаудио Раньери находятся на 21-м месте с 9 очками, а команда из Алкмаара — на 14-м с 11 пунктами.

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27-летний украинский нападающий "волков" Артем Довбик отыграл лишь первые 45 минут, успев заработать желтую карточку за грубую игру в это время. После перерыва вместо легионера "римлян" на поле вышел Матиас Суле.

Лига Европы. 7-й тур
Алкмаар, "АЗ Стедиум"
"АЗ" — "Рома" 1:0
Гол: Пэрротт (80)

Видеообзор матча:

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Андрей Журба
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