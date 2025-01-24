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Коллектив Моуринью удерживает ничью. Фенербахче - Лион 0:0. Видеообзор матча

Лига Европы

Не дожали "ткачи"

Коллектив Моуринью удерживает ничью. Фенербахче - Лион 0:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фенербахче" расписал сухую ничью с "Лионом" в домашней игре 7-го тура Лиги Европы.

На протяжении встречи небольшой инициативой владела французская команда, но реализовать хотя бы один из своих шансов ей не удалось.

В турнирной таблице "Лион" занимает 5-ю строчку, "Фенербахче" - 23-е.

Лига Европы. 7 тур

23.01.2025. Шюкрю Сараджоглу (Стамбул)

"Фенербахче" - "Лион" 0:0

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