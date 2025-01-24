Лига Европы
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Коллектив Моуринью удерживает ничью. Фенербахче - Лион 0:0. Видеообзор матча
Не дожали "ткачи"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" расписал сухую ничью с "Лионом" в домашней игре 7-го тура Лиги Европы.
На протяжении встречи небольшой инициативой владела французская команда, но реализовать хотя бы один из своих шансов ей не удалось.
В турнирной таблице "Лион" занимает 5-ю строчку, "Фенербахче" - 23-е.
Лига Европы. 7 тур
23.01.2025. Шюкрю Сараджоглу (Стамбул)
"Фенербахче" - "Лион" 0:0
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