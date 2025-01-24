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"Это наша проблема". Раньери рассказал о причине поражения Ромы в матче с АЗ в Лиге Европы

Лига Европы

Итальянский специалист считает, что его команда играла хорошо

"Это наша проблема". Раньери рассказал о причине поражения Ромы в матче с АЗ в Лиге Европы

Фото - Сайт Роми - www.asroma.com

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Менеджер итальянской "Ромы" Клаудио Раньери поделился собственными впечатлениями от поражения его команды в матче Лиги Европы против "АЗ Алкмаар" (0:1).

"Мы контролировали игру, но победу одержала другая команда. Очень обидно, что мы так пропустили. После аута, просто недопустимо. К сожалению, это произошло, хотя и не должно было произойти. Мы играли очень хорошо и создавали много моментов, но наш соперник, который провел всю игру защищаясь, набрал три очка".

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"Мы были недостаточно умными сегодня. Это наша проблема, что мы допустили такие невероятные ошибки. Я говорил команде, что соперник быстро контратакует, что нельзя пропускать контратаки. Обидно, что таких голов мы уже видели немало, особенно в гостях. Но это футбол, такое случается, когда вы не можете забить гол в ворота соперника. Обидно, потому что это было хорошее выступление. Команда играла хорошо, но что мы показали? Ничего. А наш соперник набрал три очка. Это действительно разочаровывает. Возможно, нам нужно быть немного жестче, немного решительнее", — отметил Раньери.

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Напомним, что "Рома" после седьмого тура Лиги Европы находятся на 21-м месте с 9 очками в общей турнирной таблице. Следующая игра в еврокубках для "волков" состоится на следующей неделе, 30-го января, с франкфуртским "Айнтрахтом".

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Андрей Журба
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