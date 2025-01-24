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Неожиданная победа будущего соперника Динамо. РФШ - Аякс 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Европы

Точно не будет недооценки

Неожиданная победа будущего соперника Динамо. РФШ - Аякс 1:0. Видео гола и обзор матча

FC RFS

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"РФШ" сенсационно переиграл "Аякс" в 7-м туре Лиги Европы.

Три очка хозяевам принес Адам Мархиев. Это первая победа латвийского клуба в нынешнем розыгрыше ЛЕ.

В заключительном 8-м туре "РФШ" на выезде сыграет против киевского "Динамо". Поединок состоится 30-го января.

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Лига Европы, 7-й тур

Стадион: "Даугавас" (Рига)

"РФШ" — "Аякс" 1:0

Гол: Мархиев (78)

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