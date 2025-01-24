Лидер таблицы закрепляет свой статус. Лацио - Реал Сосьедад 3:1. Видео голов и обзор матча

"Лацио" обыграл "Реал Сосьедадом" в 7-м туре Лиги Европы. Все свои три гола римский клуб забил в первом тайме.

Таким образом, "Лацио" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Реал Сосьедад", в свою очередь, опустился на 18-ю позицию.

Лиги Европы, 7-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Реал Сосьедад" 3:1

Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83

Удаление: Муньос, 30