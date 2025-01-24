Лига Европы
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Лидер таблицы закрепляет свой статус. Лацио - Реал Сосьедад 3:1. Видео голов и обзор матча
Вряд ли "орлы" уже упустят первую строчку
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" обыграл "Реал Сосьедадом" в 7-м туре Лиги Европы. Все свои три гола римский клуб забил в первом тайме.
Таким образом, "Лацио" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Реал Сосьедад", в свою очередь, опустился на 18-ю позицию.
Лиги Европы, 7-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Реал Сосьедад" 3:1
Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83
Удаление: Муньос, 30
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