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Лидер таблицы закрепляет свой статус. Лацио - Реал Сосьедад 3:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Вряд ли "орлы" уже упустят первую строчку

Лидер таблицы закрепляет свой статус. Лацио - Реал Сосьедад 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лацио" обыграл "Реал Сосьедадом" в 7-м туре Лиги Европы. Все свои три гола римский клуб забил в первом тайме.

Таким образом, "Лацио" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Реал Сосьедад", в свою очередь, опустился на 18-ю позицию.

Лиги Европы, 7-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Реал Сосьедад" 3:1
Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 83

Удаление: Муньос, 30

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