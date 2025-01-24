Без шансов для венгров. Айнтрахт - Ференцварош 2:0. Видео голов и обзор матча

"Айнтрахт" уверенно одолел "Ференцварош" в поединке Лиги Европы.

Свои голы "орлы" забили во втором тайме. Венгерский коллектив, в то же время, за всю встречу не нанес ни одного удара в створ.

По итогам 7-и туров ЛЕ "Айнтрахт" занимает 2-е место, "Ференцварош" - 22-е.

Лига Европы, 7-й тур

Стадион: "Дойче Банк Парк" (Франкфурт)

"Айнтрахт" – "Ференцварош" 2:0

Голы: Узун (49), Экитике (59)