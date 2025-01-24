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Без шансов для венгров. Айнтрахт - Ференцварош 2:0. Видео голов и обзор матча
Нейтрализация атаки гостей
Getty Images/Global Images Ukraine
"Айнтрахт" уверенно одолел "Ференцварош" в поединке Лиги Европы.
Свои голы "орлы" забили во втором тайме. Венгерский коллектив, в то же время, за всю встречу не нанес ни одного удара в створ.
По итогам 7-и туров ЛЕ "Айнтрахт" занимает 2-е место, "Ференцварош" - 22-е.
Лига Европы, 7-й тур
Стадион: "Дойче Банк Парк" (Франкфурт)
"Айнтрахт" – "Ференцварош" 2:0
Голы: Узун (49), Экитике (59)
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