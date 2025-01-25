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Воробей: После того, как счет стал 2:0, я подумал: "Ну, как всегда. "Динамо" в своем репертуаре"
Экс-форвард уже настраивался на поражение
1927.kiev.ua
Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Воробей поделился впечатлениями от матча 7-го тура основного этапа Лиги Европы между "Галатасараем" и "Динамо" (3:3).
"Динамо" удивило. После того, как счет стал 2:0 в пользу турецкой команды, я подумал: "Ну как всегда. "Динамо" в своем репертуаре". Но первый гол Ваната, конечно, многое решил. После этого забитого мяча появились какие-то надежды.
А потом на поле вышел "дедок" Ярмоленко! Да, у Андрея где-то движение не то, но видно, что голевое чутье у него есть. Он своим примером и своим выходом на поле как-то подбодрил команду. Как итог, забил два мяча”.
“У “Динамо” в принципе где-то не получалось, но можно сказать, что они вели игру с первых минут. У них и преимущество было хорошее во владении мячом. Хотя, да, дело до ударов не часто доходило. Проигрывали по ходу матча, но на характере вырвали ничью и подняли свой имидж.
Ярмоленко для "Динамо" большую роль играет. На Андрея смотрит молодежь и равняется на него. Тренерский штаб сборной будет уже решать, кого вызвать на позицию, на которой играет Ярмоленко. Не знаю, потянет ли он или не потянет.
Я опасался за результат и за игру. Эти поединки показали, что мы неплохо можем в январе играть”, – заявил Воробей.
30 января киевляне проведут последний матч с РФШ.
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