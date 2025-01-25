Нагорняк: При удачном совпадении Динамо могло победить Галатасарай. Многие думают, что в заключительном туре точно выиграют

Тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал ничью "Динамо" с "Галатасараем".

"Динамовцы оправдали ожидания. Игра складывалась так, что киевская команда дважды по ходу встречи в два мяча проигрывала. "Динамо" за один матч забило больше, чем за шесть предыдущих. Шовковский сделал удачные замены. С выходом Ярмоленко и Пихаленка игра совсем другая стала. В первом тайме у "Динамо" не очень получалось. Кроме гола Ваната в атаке ничего не получалось сделать”.

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“А во втором тайме Ярмоленко дубль оформил. Хотя видно, что Андрею тяжело, он после травмы. Но молодцы, на таком характере вырвали ничью в Стамбуле. При удачном стечении обстоятельств могли вообще победить. Минусом была игра центральных защитников. На втором этаже полностью хозяйничал Осимхен. "Галатасараю" удалось создать много моментов”.

Также специалист ожидает непростого матча в 8 туре общего этапа.

“РФШ обыграл "Аякс". У латвийской команды результаты даже лучше, чем у "Динамо". У них 5 очков, у киевлян – 1 балл. С точки зрения положения в таблице, как мы можем недооценивать соперника? "Аякс" непросто было обыграть, они сейчас на втором месте в Эредивизи. В этом году "Аякс" борется за чемпионство. Так что непросто будет "Динамо". Многие думают, что в заключительном туре динамовцы точно выиграют. Будем надеяться, что киевская команда победит в этой встрече”, – заявил Нагорняк.

В четверг столичный клуб сыграл 2:2 в спарринге с "Ллапи".